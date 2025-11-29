Форма поиска по сайту

29 ноября, 13:15

Транспорт

Около 40 новых судов планируют построить в ближайшие 5 лет в Москве

Сеть речных маршрутов покроет почти всю акваторию Москвы-реки к 2035 году

К 2035 году сеть речных маршрутов покроет почти всю акваторию Москвы-реки. В ближайшие пять лет планируется построить около 40 новых судов, включая пассажирский лайнер "Московское золотое кольцо" вместимостью 152 человека.

По словам урбаниста Анны Будниковой, развитие речного электротранспорта не только улучшит экологию, но и в два раза сократит время в пути, связав труднодоступные районы города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспорт

