29 ноября, 18:50

Транспорт

Свыше 67 тысяч схем обновили в столичном метро осенью

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Более 67 тысяч схем обновили в Московском метрополитене осенью. На них добавили новые ориентиры и нанесли участок Троицкой линии от станции "Новаторская" до "ЗИЛа", сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"С 2011 года сеть метро увеличилась почти в 1,7 раза. Вместе с этим растет и общее количество схем метро. Поэтому в последние годы мы уделяем особое внимание цифровым решениям. Они помогают быстро и удобно строить маршруты", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Дизайн схемы кардинально изменился впервые за 11 лет. На нее нанесли здания железнодорожных и речных вокзалов, а также зданий делового центра "Москва-Сити". Вместе с тем теперь на схеме можно увидеть крупные парки города, которые находятся рядом со станциями.

Чтобы визуально разгрузить пространство, линии были сделаны максимально плавными. Такое решение позволит органично интегрировать новые транспортные объекты в будущем.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро – ее готовность составляет 35%. Новый станционный комплекс появится на исторической ветке метро впервые за 70 лет. По словам мэра, после открытия станции улучшится транспортная доступность Мещанского и Тверского районов, а также Марьиной Рощи.

Собянин: новая станция метро "Гольяново" будет построена в 2028 году

