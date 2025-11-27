"Московский патруль": в Подмосковье обнаружен цех по выпуску поддельной бытовой химии

В Подмосковье ликвидирован цех по производству контрафактной бытовой химии. В одном из складских зданий полицейские обнаружили автоматизированную линию по фасовке бытовой химии, пластиковую тару и этикетки с логотипами известных брендов.

Цех работал более года под руководством гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Контрафактную продукцию сбывали на маркетплейсах. Подробнее – в программе "Московский патруль".

