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Транспорт

Авиакомпания "Победа" возобновит рейсы в Турцию

Авиакомпания "Победа" возобновит рейсы в Турцию

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Авиакомпания "Победа" возобновляет рейсы в Турцию. С 1 декабря появится возможность улететь из Москвы в Стамбул, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Продажа билетов также началась в Анталью и Аланью. Рейсы будут организованы из аэропорта Внуково.

С 21 декабря "Победа" начнет летать и во второй стамбульский аэропорт. С 23 декабря – по четыре раза в неделю в Анталью, с 24 декабря – по три раза в неделю в Аланью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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