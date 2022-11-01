Посвященный Дальнему Востоку экспресс запустили в метро Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Тихонова Пелагия

На Арбатско-Покровской линии метро запустили тематический поезд "Дальневосточный экспресс", сообщает РИА Новости. В этом году в поезде есть вагон, посвященный 150-летию со дня рождения знаменитого исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева.

Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который участвовал в запуске состава, заявил, что цель властей – дать возможность москвичам "прикоснуться к огромной прекрасной и во многом неизведанной земле Дальнего Востока".

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков добавил, что каждый день в столичном метро ездят практически столько же пассажиров, сколько живет на всем Дальнем Востоке. По его словам, у этого поезда два головных вагона.

"Один описывает благоусловия для жизни, новые проекты, такие как дальневосточная ипотека, дальневосточный гектар, университеты, возможности для образования, для туризма, которые предоставляет социальная сфера Дальнего Востока. Второй головной вагон – это возможности для инвесторов. Новая экономика, которая создается год от года. А между прошлым и этим годом уже почти 700 миллиардов рублей дополнительных инвестиций вошло в Дальний Восток", – отметил министр.

Тематический поезд расскажет пассажирам о туристическом потенциале Дальнего Востока, его природных достопримечательностях, основных проектах развития макрорегиона, возможностях учебы и трудоустройства.

Поезд включает 10 вагонов, которые разделены на две секции, в них рассказывается об особенностях регионов Дальнего Востока. В этом году в поезде появились вагоны, посвященные территориям развития, работе и инвестициям на Дальнем Востоке.

22 октября на Арбатско-Покровской линии метро запустили тематический поезд "Вкусная Москва". Оформление состава посвящено городским предприятиям пищевой промышленности.

Благодаря оформлению поезда пассажиры могут ознакомиться с рецептами от шефа Ивлева. Отсканировав QR-код в вагоне, рецепты появятся на странице проекта Открой#Моспром.

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