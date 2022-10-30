Компенсационные маршруты запустят на время закрытия части Замоскворецкой линии в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два маршрута бесплатных компенсационных автобусов будут ходить между станциями "Автозаводская" и "Орехово" Замоскворецкой линии метро во время закрытия этого участка на ремонт. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Транспорт будет ходить с 05:30 утра до 02:00 ночи.

Автобус КМ1 захватит станции "Автозаводская", "Технопарк", "Коломенская", "Каширская", "Кантемировcкая" и "Царицыно". Автобус КМ2 пройдет через станции "Автозаводская", "Технопарк", "Коломенская", "Каширская", Москворечье (МЦД), "Орехово".

Кроме того, для пассажиров доступен компенсационный маршрут от "Каширской" до "Каховской" БКЛ метро и "Севастопольской" Серпуховско-Тимирязевской линии. На этом рейсе будут работать автобусы особого большого класса.

"Автобусы КМ будут работать с увеличенной нагрузкой, поэтому лучше пользоваться альтернативными маршрутами через Люблинско-Дмитровскую линию, Серпуховско-Тимирязевскую линию, МЦК, МЦД-2, Павелецкое направление железной дороги, наземный транспорт", – говорится в сообщении.

Кроме того, для пассажиров запустят дополнительные автобусы е80 и е85, которые проследуют до станций "Таганская" и "Добрынинская".



Ранее сообщалось, что Участок от "Автозаводской" до "Орехова" Замоскворецкой линии метро закроют примерно на полгода с 12 ноября. В Дептрансе пояснили, что при строительстве этого участка в начале 1980-х годов возникли технические недоработки, из-за которых теперь нужно провести масштабные работы. Кроме того, в то время не было надежных технологий гидроизоляции, которые используются для участков со сложной геологией.



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