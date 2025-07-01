В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 1 июля

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском, Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне в районе Тульской эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика на столичных дорогах составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения возможны в связи с ремонтными работами в Лефортовском и Гагаринском тоннелях, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Вечером ожидаются затруднения на радиальных трассах при выезде из города, а осложнить движение могут строительные работы на 31-м километре МКАД и аварии на магистралях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.