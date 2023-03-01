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Транспорт

В Москве запустили движение поездов по всей БКЛ метро

В Москве запустили движение поездов по всей БКЛ метро

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В Москве 1 марта открылось движение поездов по всей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. В эксплуатацию введены девять последних станций кольца: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый Бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

В общей сложности ввод БКЛ улучшит транспортное обслуживание 15 миллионов москвичей и жителей Подмосковья, предоставив им возможность сэкономить время в пути на 35–45 минут. В состав 70-километровой линии вошла 31 станция.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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