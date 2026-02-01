Новая станция столичного метро "Новорижская" будет расположена между двумя шоссе

Новая станция, строящаяся на Рублево-Архангельской линии московского метро, получила название "Новорижская". Она будет расположена между Новорижским и Ильинским шоссе и станет крупным пересадочным хабом.

В настоящее время строительство ведется активными темпами: к станции прокладывают перегонные тоннели с помощью тоннелепроходческих машин. Эксперты отмечают, что станция сократит время в пути для жителей близлежащих районов минимум на 15 минут.

