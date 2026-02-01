Форма поиска по сайту

01 февраля, 12:15

Транспорт

Новая станция столичного метро "Новорижская" будет расположена между двумя шоссе

В Москве временно приостановили работу два причала

В Москве приостановили работу причалов "Нагатинский затон" и "Московская верфь"

С 7 февраля изменится движение нескольких автобусных маршрутов в Москве

Три года исполнится Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Москвичи могут сэкономить время в пути благодаря поездкам на электросудах

Электросуда продолжили работать в Москве в морозную погоду

Архитектурную концепцию утвердили для станции "Достоевская" Кольцевой линии метро

Масштабный сбой в системе бронирования Leonardo привел к отмене нескольких рейсов

Новая станция, строящаяся на Рублево-Архангельской линии московского метро, получила название "Новорижская". Она будет расположена между Новорижским и Ильинским шоссе и станет крупным пересадочным хабом.

В настоящее время строительство ведется активными темпами: к станции прокладывают перегонные тоннели с помощью тоннелепроходческих машин. Эксперты отмечают, что станция сократит время в пути для жителей близлежащих районов минимум на 15 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортметрогородвидеоДарья ТащинаЕлизавета Двирник

