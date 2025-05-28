Москва и Подмосковье столкнулись с массовыми перебоями интернета

В Москве и Подмосковье зафиксированы массовые перебои с доступом в интернет. Сбой затронул десятки тысяч человек – в нескольких жилых комплексах исчезла связь, не работают терминалы оплаты и домофоны, подключенные к системе. Пострадал один из интернет-провайдеров.

По словам очевидцев, перебои продолжаются уже более восьми часов. Некоторые отмечают, что в прошлые разы восстановление занимало до нескольких дней. В техподдержку оператора дозвониться удается не всем. Специалисты работают над устранением неполадок, но точные сроки пока не называются.

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