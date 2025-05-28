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28 мая, 07:30

Технологии

В России предложили выпускать сим-карты с применением криптографии

В России предложили выпускать сим-карты с применением криптографии

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В России предложили выпускать зашифрованные сим-карты, то есть наладить их производство с применением криптографии. Это хотят осуществить в рамках стратегии развития отрасли связи.

Кроме того, планируется применять защитные алгоритмы при выпуске телекоммуникационного оборудования. Согласно стратегии, высокоскоростной интернет появится в самых отдаленных районах страны. Для этого запустят дополнительные спутники связи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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