В России предложили выпускать сим-карты с применением криптографии

В России предложили выпускать зашифрованные сим-карты, то есть наладить их производство с применением криптографии. Это хотят осуществить в рамках стратегии развития отрасли связи.

Кроме того, планируется применять защитные алгоритмы при выпуске телекоммуникационного оборудования. Согласно стратегии, высокоскоростной интернет появится в самых отдаленных районах страны. Для этого запустят дополнительные спутники связи.

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