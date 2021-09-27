В МЭШ теперь можно зайти по Face ID или отпечатку пальца

"Московская электронная школа" стала еще удобнее. Теперь в мобильное приложение МЭШ можно зайти по Face ID или отпечатку пальца. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Это сэкономит время родителей, педагогов и школьников. Ведь в вход в приложение занимает всего несколько секунд. К тому же дополнительные способы авторизации гарантируют полную безопасность аккаунта.

В случае если устройства не поддерживают новые функции, войти можно через пин-код.

Скачать приложение МЭШ можно в App Store и Google Play. Оно доступно только зарегистрированным пользователям портала mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.