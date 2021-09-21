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Общество

17:01

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Москвичи начали продавать места в очереди за новыми моделями iPhone 13

"По-любому придет богатенький": выгодно ли продавать место в очереди за iPhone 13
общество технологии

В Москве начали продавать места в очереди за новыми моделями iPhone 13. На торговых онлайн-площадках можно найти множество объявлений. Расценки на такую услугу варьируются и иногда превышают 100 тысяч рублей. Вместе с тем предзаказ на новые смартфоны откроют в России 22 сентября, а в продажу они официально поступят с 24 сентября. Разбираемся, есть ли спрос на покупку мест в очереди.

Фото: скриншот avito.ru

"Люди присматриваются, спрашивают"

Американская компания Apple представила флагманский смартфон 14 сентября в четырех конфигурациях: iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. В России предзаказ на новинки стартует 22 сентября, а в продажу они поступят 24 сентября. Интерес к "яблочным" устройствам у россиян остается высоким. Об этом Москве 24 рассказали продавцы мест в очереди за iPhone 13.

Один из них, москвич Алек, в объявлении на Avito предложил занять очередь за новеньким гаджетом в магазине на Тверской улице за 80 тысяч рублей. По словам молодого человека, меньше чем за сутки ему поступили десятки звонков и сообщений от интересующихся услугой. "Пока никто не купил место, но люди присматриваются, спрашивают, как все будет организовано", – уточнил Алек.

Предприимчивый москвич собирается прийти к дверям магазина в полночь пятницы, в день старта продаж iPhone 13. "По моим прикидкам, люди будут собираться с часу-двух ночи. Я надеюсь их опередить, чтобы быть первым. Захвачу термос с собой, бутербродики, пауэрбанк. А вот палатку брать с собой не буду", – рассказывает Алек.

Для него это первый опыт подобного заработка. "В прошлом году мой товарищ решил попробовать заработать на очереди за iPhone. Я посмеялся над ним, а он отстоял семь часов и получил порядка 30 тысяч рублей. Теперь и я решил попробовать", – признается молодой человек.

Парень надеется, что даже если по объявлению в Сети никто не купит его услугу, то он сможет заработать офлайн, продав свое место в очереди прямо на улице.

Моя задача – изначально стоять. Какую-никакую, а свою копейку я получу. Если даже не в Cети, по-любому придет богатенький человек. И зачем ему стоять в многочасовых очередях, если он может дать мне 30–40–50–100 тысяч рублей в зависимости от того, где я стою?
Алек
продавец места в очереди за iPhone 13

Сам Алек признается, что пользуется смартфоном китайского производителя Xiaomi. "Я не пользуюсь iPhone – это просто понты и бренд, бесполезная трата денег. Его единственное преимущество – это камера, но для меня она непринципиальна", – заключил москвич.

Некоторые горожане, предлагающие продать место в очереди за iPhone, оценивают свои услуги еще дороже. В частности, можно встретить объявления от 100 тысяч рублей и выше.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

А будут ли очереди?

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Москвой 24 заявил, что очередей за смартфонами iPhone нет уже несколько лет.

"Все, кто хочет их купить, покупают в первый день. Заказывают онлайн с доставкой на дом. Многие пользуются предзаказом – это цивилизованный способ купить iPhone. Ажиотажа никакого нет", – сказал эксперт.

В прошлом году в день выхода можно было свободно купить любой новый iPhone, за исключением отдельных цветов. Лишь какие-то недалекие люди пытаются продавать за ним место в очереди.
Эльдар Муртазин
ведущий аналитик Mobile Research Group

Одна из последних очередей, которые вспомнил специалист, была три года назад в Re-Store на Тверской улице. Правда, тогда из 20 человек, ночевавших возле магазина, не оказалось ни одного реального покупателя, подчеркнул он.

В целом iPhone 13 технически практически никак не отличается от предыдущей версии, отметил Муртазин.

"В реальности отличия минимальны, поэтому на сегодняшний день компания Apple снимает с продажи iPhone 12 Pro и Pro Max для того, чтобы продавались новые iPhone 13. Они выходят по той же цене. Через месяц-два iPhone 12 исчезнет из магазинов партнеров", – заключил он.

Ранее главный редактор сайта Wylsacom, специалист по мобильным устройствам Александр Побыванец рассказал, стоит ли торопиться с покупкой новой модели iPhone.

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