Выставка "Информатика во всем" открылась в Москве. Ее участники смогут изучить компьютерный класс 80-х, понять, как работают ML-разработчики и дата-журналисты.

Во время экскурсии познакомиться поближе с ретротехникой и другими экспонатами посетителям поможет специальный проводник. Он вместе с гостями проходит квест и активирует диалоги с экспертами. В финале участников экскурсий ждет памятный артефакт.

