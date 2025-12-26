26 декабря, 07:15Технологии
В Госдуме заявили, что VPN не планируют ограничивать в 2026 году
VPN не планируют ограничивать в России в 2026 году. Об этом заявили в Госдуме.
Россияне используют сервис для обхода блокировок, которые могут быть как законными, так и "недружественными" из-за санкций против России. Депутаты считают, что нужно снижать популярность сервисов VPN и объяснять опасность их частого использования. При этом поиск запрещенной информации с их помощью грозит штрафами.
