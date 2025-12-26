Форма поиска по сайту

26 декабря, 07:15

Технологии

В Госдуме заявили, что VPN не планируют ограничивать в 2026 году

"Интервью": Олег Бирюков – об итогах года оператора сотовой связи "Билайн"

"Деньги 24": операторы связи стали рассылать москвичам уведомления о росте стоимости услуг

"Новости дня": в России могут ввести единый цифровой идентификатор для интернет-сервисов

"Техно": какие технологии запомнились в 2025 году

Компании стали применять современные технологии из-за нагрузки перед Новым годом

Поколение зумеров стало чаще использовать ChatGPT для советов в повседневной жизни

"Новости дня": РЖД начали тестировать посадку в поезд по биометрии

"МегаФон" показал лучшую скорость мобильного интернета на московских катках

Предустановленный родительский контроль может появиться на устройствах в РФ в 2026 году

VPN не планируют ограничивать в России в 2026 году. Об этом заявили в Госдуме.

Россияне используют сервис для обхода блокировок, которые могут быть как законными, так и "недружественными" из-за санкций против России. Депутаты считают, что нужно снижать популярность сервисов VPN и объяснять опасность их частого использования. При этом поиск запрещенной информации с их помощью грозит штрафами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологии Дмитрий Найда Дарья Ермакова

