В Госдуме заявили, что VPN не планируют ограничивать в 2026 году

VPN не планируют ограничивать в России в 2026 году. Об этом заявили в Госдуме.

Россияне используют сервис для обхода блокировок, которые могут быть как законными, так и "недружественными" из-за санкций против России. Депутаты считают, что нужно снижать популярность сервисов VPN и объяснять опасность их частого использования. При этом поиск запрещенной информации с их помощью грозит штрафами.

