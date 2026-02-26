В Сети начали обсуждать возможную дату полной блокировки Telegram

В Сети обсуждают возможную дату полной блокировки Telegram. Как пишут деловые издания со ссылкой на свои источники, это может произойти в первых числах апреля.

Среди причин – рост случаев вербовки, в том числе подростков, посредством мессенджера. Официальных комментариев на этот счет пока не поступало. Как сообщалось ранее, доступ к платформе могут сохранить, только если Telegram готов строго соблюдать российские законы.

