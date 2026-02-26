Новые правила для онлайн-подписок вступят в силу с 1 марта в России

С 1 марта в России вступают в силу новые правила для сервисов с онлайн-подписками. Поправки в закон "О защите прав потребителей" касаются онлайн-кинотеатров, музыкальных и игровых платформ, облачных хранилищ и образовательных приложений. Нововведения должны защитить пользователей от так называемых тайных списаний денег.

Аналитик мобильного рынка Эльдар Муртазин пояснил, что одни компании создают прозрачный механизм отмены подписки, а другие не предупреждают клиентов и усложняют отказ. Подписки могут возвращаться, а списания продолжаться даже после удаления карты. В таких случаях эксперт советует писать в банк заявление об отклонении платежей как мошеннических.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.