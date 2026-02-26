Форма поиска по сайту

26 февраля, 07:45

Технологии

Новые правила для онлайн-подписок вступят в силу с 1 марта в России

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram и Google

Москвичи стали чаще менять смартфоны

В РФ штраф до 200 тысяч рублей грозит за незаконное подключение к чужому Wi-Fi

Путин привел Москву в пример по внедрению цифровых платформ в здравоохранении

Юристы напомнили о наказании за использование чужого интернета

Путин заявил, что Москва добилась хорошего уровня цифровизации

Новости Московского транспорта

Новости мира: 50 роботов-андроидов показали мастерство кунг-фу в Пекине

Разъяснения о штрафах за отсутствие домового чата в MAX дали в комитете Госдумы

С 1 марта в России вступают в силу новые правила для сервисов с онлайн-подписками. Поправки в закон "О защите прав потребителей" касаются онлайн-кинотеатров, музыкальных и игровых платформ, облачных хранилищ и образовательных приложений. Нововведения должны защитить пользователей от так называемых тайных списаний денег.

Аналитик мобильного рынка Эльдар Муртазин пояснил, что одни компании создают прозрачный механизм отмены подписки, а другие не предупреждают клиентов и усложняют отказ. Подписки могут возвращаться, а списания продолжаться даже после удаления карты. В таких случаях эксперт советует писать в банк заявление об отклонении платежей как мошеннических.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологиивидео

