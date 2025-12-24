В России планируют ввести единый идентификатор пользователя

Минцифры России планирует ввести единый идентификатор пользователя для всех цифровых платформ. Он будет привязан к номеру телефона. Цель нововведения – улучшить медиаизмерения и точнее оценивать популярность сайтов и сервисов.

По словам специалистов, сейчас один человек может заходить с разных устройств, и статистика получается неточной. Этот ID будет обезличен и зашифрован, что обеспечит защиту персональных данных. Также пользователям не придется хранить в памяти множество логинов и паролей, и единый идентификатор станет дополнительной защитой от мошенников.

