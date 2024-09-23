23 сентября, 21:15Технологии
Называющая себя матерью детей Дурова опубликовала новое фото с бизнесменом
Называющая себя матерью детей Павла Дурова Ирина Болгар опубликовала новое фото с бизнесменом и его братом Николаем.
На кадрах женщина в черном платье за столом с братьями Дуровыми позирует на камеру. Мужчины в повседневной одежде смотрят в сторону. Под фото появились комментарии, что братья будто в смирительных рубашках. Некоторые даже предположили, что это фотошоп.
О том, что о фото думают эксперты по нейросетям – в эфире телеканала Москва 24.