Называющая себя матерью детей Дурова опубликовала новое фото с бизнесменом

Называющая себя матерью детей Павла Дурова Ирина Болгар опубликовала новое фото с бизнесменом и его братом Николаем.

На кадрах женщина в черном платье за столом с братьями Дуровыми позирует на камеру. Мужчины в повседневной одежде смотрят в сторону. Под фото появились комментарии, что братья будто в смирительных рубашках. Некоторые даже предположили, что это фотошоп.

О том, что о фото думают эксперты по нейросетям – в эфире телеканала Москва 24.

