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23 сентября, 07:00

Технологии

Российские производители ортопедической продукции изобрели новые модели протезов рук с ИИ

Российские производители ортопедической продукции изобрели новые модели протезов рук с ИИ

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Российские производители ортопедической продукции готовятся выставить на продажу новые модели протезов рук. На рынке изобретения появятся к концу сентября.

По словам специалистов, по внешнему виду они почти не отличаются от настоящих рук, а управляются с помощью искусственного интеллекта.

Как устроены новые модели протезов? В чем их уникальность? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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