23 сентября, 07:00Технологии
Российские производители ортопедической продукции изобрели новые модели протезов рук с ИИ
Российские производители ортопедической продукции готовятся выставить на продажу новые модели протезов рук. На рынке изобретения появятся к концу сентября.
По словам специалистов, по внешнему виду они почти не отличаются от настоящих рук, а управляются с помощью искусственного интеллекта.
Как устроены новые модели протезов? В чем их уникальность? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.