Российские производители ортопедической продукции изобрели новые модели протезов рук с ИИ

Российские производители ортопедической продукции готовятся выставить на продажу новые модели протезов рук. На рынке изобретения появятся к концу сентября.

По словам специалистов, по внешнему виду они почти не отличаются от настоящих рук, а управляются с помощью искусственного интеллекта.

Как устроены новые модели протезов? В чем их уникальность? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.