50 разработок для людей с ОВЗ представили на чемпионате Москвы по кибатлетике

50 разработок для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) представили на чемпионате Москвы по кибатлетике на ВДНХ. Участники состязания выполнили бытовые операции и продемонстрировали технические средства реабилитации.

Среди технологий, представленных на чемпионате, – нейроимплант для восстановления зрения, гидравлический коленный модуль, а еще экзоскелет для реабилитации и интерактивная панель для инклюзивного образования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.