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"Мой район. Навигатор": робот-уборщик "Пиксель" появился на улицах столицы

"Мой район. Навигатор": робот-уборщик "Пиксель" появился на улицах столицы

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Москвичам рассказали о работе первого в России робота-уборщика "Пикселя"

Первый в России робот-уборщик "Пиксель" будет работать на улицах столицы

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В столице запустили первого в России робота-уборщика. Его уже можно встретить на улицах города. Робота зовут "Пиксель". В течение 16 часов он может подметать тротуары и делать влажную уборку.

У робота – сменное навесное оборудование, что позволит использовать его в любое время года. С помощью специальных камер "Пиксель" распознает предметы и препятствия.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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