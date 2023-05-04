"Мой район. Навигатор": робот-уборщик "Пиксель" появился на улицах столицы

В столице запустили первого в России робота-уборщика. Его уже можно встретить на улицах города. Робота зовут "Пиксель". В течение 16 часов он может подметать тротуары и делать влажную уборку.

У робота – сменное навесное оборудование, что позволит использовать его в любое время года. С помощью специальных камер "Пиксель" распознает предметы и препятствия.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".