02:30Город
"Мой район. Навигатор": робот-уборщик "Пиксель" появился на улицах столицы
В столице запустили первого в России робота-уборщика. Его уже можно встретить на улицах города. Робота зовут "Пиксель". В течение 16 часов он может подметать тротуары и делать влажную уборку.
У робота – сменное навесное оборудование, что позволит использовать его в любое время года. С помощью специальных камер "Пиксель" распознает предметы и препятствия.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор