21 ноября, 07:30

Российская компания ПЭК столкнулась с масштабным техническим сбоем

Российская компания ПЭК столкнулась с масштабным техническим сбоем. Он парализовал ее цифровые сервисы и серьезно нарушил логистические операции по всей стране.

На сайте разместили объявление о технических работах, но пользователи сообщили о хакерской атаке. ПЭК временно перевела взаимодействие с клиентами в бумажный формат. В компании заверили, что отправление и получение грузов в филиалах проводится своевременно, хотя и с увеличением сроков.

К вечеру 21 ноября стало известно, что ПЭК полностью возобновила перевозку и обработку генеральных грузов (FTL) в России, Казахстане и Белоруссии. По словам директора данного направления Натальи Кирилловой, в настоящее время принимаются все заявки и выполняется доставка точно в сроки.

Компания продолжает возобновлять работу сервисов. В течение двух дней ПЭК планирует восстановить онлайн-оформление заявок на отправление и доставку грузов, а в течение четырех дней – возобновить работу личного кабинета и остальных сервисов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

