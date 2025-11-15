Форма поиска по сайту

15 ноября, 10:00

Технологии

Первая хакерская атака ИИ в истории зафиксирована в Китае

Первая хакерская атака ИИ в истории зафиксирована в Китае

Первая атака искусственного интеллекта в истории зафиксирована в Китае. Хакеры дали задачу агенту ИИ атаковать около 30 крупных компаний, финансовых учреждений и государственных органов.

В итоге киберразум провел разведку, нашел уязвимости, украл данные и даже написал документацию. На пике атаки нейросеть выдавала тысячи запросов в секунду. Это скорость, недосягаемая для человека. Искусственный интеллект теперь способен выполнять функции, которые раньше разрабатывала целая команда профессионалов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

