Первая атака искусственного интеллекта в истории зафиксирована в Китае. Хакеры дали задачу агенту ИИ атаковать около 30 крупных компаний, финансовых учреждений и государственных органов.

В итоге киберразум провел разведку, нашел уязвимости, украл данные и даже написал документацию. На пике атаки нейросеть выдавала тысячи запросов в секунду. Это скорость, недосягаемая для человека. Искусственный интеллект теперь способен выполнять функции, которые раньше разрабатывала целая команда профессионалов.

