В МГТУ имени Баумана придумали, как прекратить травлю в соцсетях

В МГТУ имени Баумана разработали программу, которая поможет прекратить травлю в соцсетях. Она отслеживает негативный контент, например, новости, связанные с разжиганием межнациональной розни, травлей школьников.

Программа определяет ключевые слова, которые используют преследователи, по ним можно будет найти первоисточник травли. После этого система начнет мониторить сообщения в течение двух недель.

Технология уже запатентована, и ее могут начать использовать в этом году. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.