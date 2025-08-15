Новейшие решения в сфере беспилотных систем представят на выставке в "Сколкове"

Современные разработки можно увидеть на международной выставке беспилотных и роботизированных систем в "Сколкове". Мероприятие проходит в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030".

В экспозиции представлены свыше 300 компаний-участников и более 700 экспонатов. На данный момент дроны применяются для сельского хозяйства, лесного комплекса, строительства, транспорта, энергетики, торговли и городской среды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

