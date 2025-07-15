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15 июля, 22:30

Технологии

Структура холдинга VK будет обеспечивать работу национального сервиса обмена информацией

Структура холдинга VK будет обеспечивать работу национального сервиса обмена информацией

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Структура холдинга VK – компания "Коммуникационная платформа" – будет обеспечивать работу национального сервиса обмена информацией.

Многофункциональный сервис создается на базе запущенной платформы MAX. Она обеспечивает безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса. Сервис полностью российский, он разработан и хранит все данные внутри страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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