Структура холдинга VK будет обеспечивать работу национального сервиса обмена информацией

Структура холдинга VK – компания "Коммуникационная платформа" – будет обеспечивать работу национального сервиса обмена информацией.

Многофункциональный сервис создается на базе запущенной платформы MAX. Она обеспечивает безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса. Сервис полностью российский, он разработан и хранит все данные внутри страны.

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