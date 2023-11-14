Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 07:15

Транспорт

РЖД планируют протестировать роботов-носильщиков на вокзалах Москвы

РЖД планируют протестировать роботов-носильщиков на вокзалах Москвы

Электронные студенческие билеты появятся на госуслугах

"Актуальный репортаж": лучшие игроки по Counter-Strike 2 сразились в киберверсии Москвы

Москвичам рассказали о функционировании системы онкопомощи в столице

Москвичам рассказали о работе системы "Умный дом"

Мошенники стали звонить гражданам РФ через интернет-площадки частных объявлений

"Техно": как устроен хаусбот

Приложение "Метро Москвы" скачали более 10 миллионов раз

"Техно": как устроен плавучий дом

Россияне ежедневно регистрируют упрощенную биометрию на "Госуслугах"

На столичных вокзалах багаж пассажиров скоро будут перемещать роботы-носильщики. Эксперимент по внедрению виртуальных помощников планирует провести РЖД.

Цифровые носильщики смогут следовать за человеком с помощью датчиков и компьютерного зрения. Обещают, что услуги роботов будут дешевле, чем человека. На вокзалах московского и северо-западного региона хотят запустить 50 таких роботов-помощников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиитранспортвидеоМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика