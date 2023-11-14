РЖД планируют протестировать роботов-носильщиков на вокзалах Москвы

На столичных вокзалах багаж пассажиров скоро будут перемещать роботы-носильщики. Эксперимент по внедрению виртуальных помощников планирует провести РЖД.

Цифровые носильщики смогут следовать за человеком с помощью датчиков и компьютерного зрения. Обещают, что услуги роботов будут дешевле, чем человека. На вокзалах московского и северо-западного региона хотят запустить 50 таких роботов-помощников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.