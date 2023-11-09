Акция с кешбэком при оплате биометрией в столичном транспорте продлится до конца года

Почти два месяца пассажиры городского транспорта могут экономить на проезде, используя биометрию. До конца года действует акция с кешбэком 10 рублей с каждой поездки. Она распространяется на метрополитен, МЦД, а также на новые речные трамвайчики.

Чтобы подключиться к сервису оплаты по биометрии, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете приложения "Метро Москвы", сдать свое фото, привязать банковскую карту "Мир" со средствами для оплаты проезда.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.