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09 ноября, 07:45

Транспорт

Акция с кешбэком при оплате биометрией в столичном транспорте продлится до конца года

Акция с кешбэком при оплате биометрией в столичном транспорте продлится до конца года

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Почти два месяца пассажиры городского транспорта могут экономить на проезде, используя биометрию. До конца года действует акция с кешбэком 10 рублей с каждой поездки. Она распространяется на метрополитен, МЦД, а также на новые речные трамвайчики.

Чтобы подключиться к сервису оплаты по биометрии, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете приложения "Метро Москвы", сдать свое фото, привязать банковскую карту "Мир" со средствами для оплаты проезда.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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