14 августа, 07:00Технологии
РКН частично заблокировал звонки через Telegram и WhatsApp
В России частично ограничили звонки через мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), сообщила пресс-служба Роскомнадзора (РКН).
Ограничения связаны с якобы возросшим числом преступлений, связанных с мессенджерами. Злоумышленники используют их для обмана, вымогательства денег и вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность.
