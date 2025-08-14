Форма поиска по сайту

14 августа, 07:00

Технологии

РКН частично заблокировал звонки через Telegram и WhatsApp

В России частично ограничили звонки через мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), сообщила пресс-служба Роскомнадзора (РКН).

Ограничения связаны с якобы возросшим числом преступлений, связанных с мессенджерами. Злоумышленники используют их для обмана, вымогательства денег и вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

