13 августа, 21:15

Технологии

В Telegram прокомментировали решение Роскомнадзора частично ограничить звонки

В Telegram прокомментировали решение Роскомнадзора частично ограничить звонки

В Telegram ответили на решение Роскомнадзора частично ограничить звонки через мессенджер. В компании заявили, что ежедневно удаляют миллионы единиц вредоносного контента.

Ранее в РКН заявили, что для борьбы с преступниками ограничивают звонки не только через Telegram, но и через WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской). Однако других ограничений функционала в мессенджерах не вводят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Фоменко

