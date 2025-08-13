В Telegram прокомментировали решение Роскомнадзора частично ограничить звонки

В Telegram ответили на решение Роскомнадзора частично ограничить звонки через мессенджер. В компании заявили, что ежедневно удаляют миллионы единиц вредоносного контента.

Ранее в РКН заявили, что для борьбы с преступниками ограничивают звонки не только через Telegram, но и через WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской). Однако других ограничений функционала в мессенджерах не вводят.

