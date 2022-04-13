Приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания в Google Play

Компания Google удалила мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" на Android из магазина Google Play. Оно недоступно для скачивания и обновлений из-за санкций. Но уже установленные приложения будут работать. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.

Новые пользователи смогут скачать приложение на устройство с операционной системой Android, но по ссылке на официальном сайте банка. Также клиентам рекомендуют использовать веб-версию "Сбербанк Онлайн".

Накануне это приложение удалили из App Store. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.