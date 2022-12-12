Компания EctoLife представила концепт установки для искусственного взращивания младенцев

Компания EctoLife представила первую в мире установку для искусственного выращивания плода. В одной установке – 30 тысяч ячеек, именно столько детей может производить автомат ежегодно.

Будущие родители с помощью специального мобильного приложения смогут следить за состоянием и развитием своего еще нерожденного ребенка. Пока проект находится на стадии разработки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.