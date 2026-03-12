В России более 10 тыс смартфонов на Android заразились вирусом Falcon

В России более 10 тысяч смартфонов на Android заразились опасной вирусной программой Falcon. Об этом рассказали в компании, где разрабатывают технологии для борьбы с киберпреступлениями.

Программа Falcon настроена на удаленное управление устройством и кражу данных из более чем 30 различных мобильных сервисов, включая VPN. Ее даже называют "универсальной отмычкой". Файл этой программы распространяют через фишинговые сайты и в мессенджерах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.