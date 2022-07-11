Покупатели могут получить 50% кэшбек через СБП

Оплачивая покупки через систему быстрых платежей (СБП), можно получить кэшбек 50% от суммы чека. Каждый день в рамках розыгрыша определяют по две тысячи победителей, которым возвращают до 700 рублей. Для участия в акции нужно совершить покупку в магазинах или на сайтах партнеров проекта. Это как небольшие магазины и кафе, так и крупные сети.

Оплачивать по СБП очень просто – нужно отсканировать QR-код в мобильном приложении банка или приложении СБПэй и подтвердить платеж. Чем больше покупок оплачивается по системе быстрых платежей, тем выше шанс стать обладателем крупного денежного приза.

Розыгрыш призов продлится до 14 августа. Принять участие в акции может любой пользователь СБП. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.