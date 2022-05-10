Представители Rutube сообщили, что исходный код сайта сохранен

Исходный код доступен, библиотека цела. Об этом сообщили технические специалисты видеохостинга Rutube. Они продолжают восстанавливать сайт.

Накануне сервис подвергся крупнейшей кибер атаке и не работает уже больше суток. В результате было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии, а также 90% резервных копий. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.