Искусственный интеллект стал инструментом в управлении Москвой

Искусственный интеллект стал полноценным инструментом в управлении Москвой. Нейросети уже используют в образовании, строительстве, медицине и транспортной системе.

В строительной сфере с помощью ИИ можно создать проект за 20 секунд. Нейросеть учитывает экономическую эффективность, нагрузку на инфраструктуру и архитектурный контекст. В медицине искусственный интеллект помогает врачам еще до начала приема. Специальный сервис структурирует данные из электронной карты пациента.

