10 марта, 11:15

Технологии

Искусственный интеллект стал инструментом в управлении Москвой

В столице трамваи стали проезжать перекрестки без задержки благодаря умным светофорам

В Москве реализовали более 130 проектов при помощи искусственного интеллекта

Высокотехнологичные операции стали доступнее для москвичей

В Москве 70% светофоров подключили к искусственному интеллекту

Нейросеть предложила несколько сценариев для развития конфликта на Ближнем Востоке

Россияне чаще всего используют Алису AI для поиска информации и медиаконтента

Посетители центров "Московского долголетия" научатся пользоваться нейросетью Алиса AI

Новости социального блока Москвы

Российские ученые провели исследование запросов пользователей к нейросети Алиса AI

Искусственный интеллект стал полноценным инструментом в управлении Москвой. Нейросети уже используют в образовании, строительстве, медицине и транспортной системе.

В строительной сфере с помощью ИИ можно создать проект за 20 секунд. Нейросеть учитывает экономическую эффективность, нагрузку на инфраструктуру и архитектурный контекст. В медицине искусственный интеллект помогает врачам еще до начала приема. Специальный сервис структурирует данные из электронной карты пациента.

