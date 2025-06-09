09 июня, 07:45Технологии
Жители столицы воспользовались сервисами приложения "Моя Москва" больше 117 млн раз
Жители столицы воспользовались сервисами приложения "Моя Москва" больше 117 миллионов раз. Приложение скачали на свое устройство почти 8 миллионов пользователей.
В сервисе москвичи оплачивают коммунальные счета, передают показания счетчиков. Также с его помощью можно вывезти ненужные вещи из дома, записать ребенка в кружок или посмотреть его расписание в школе.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.