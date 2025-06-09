Улицы в центре Москвы перекроют 11 июня

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09 июня, 07:45

Технологии

Жители столицы воспользовались сервисами приложения "Моя Москва" больше 117 млн раз

Жители столицы воспользовались сервисами приложения "Моя Москва" больше 117 млн раз

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Жители столицы воспользовались сервисами приложения "Моя Москва" больше 117 миллионов раз. Приложение скачали на свое устройство почти 8 миллионов пользователей.

В сервисе москвичи оплачивают коммунальные счета, передают показания счетчиков. Также с его помощью можно вывезти ненужные вещи из дома, записать ребенка в кружок или посмотреть его расписание в школе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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