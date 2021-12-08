20:30
В "Яндексе" представили ежегодную конференцию "ЯК-2021". Как и в прошлом году, это не привычные выступления со сцены, а большой фильм о компании. Он будет интересен всем, кто хочет увидеть "Яндекс" изнутри и послушать людей, которые его делают.
В фильме "Яндекс" также анонсировал свои новые продукты. Так, там впервые показали станцию второго поколения. Она появится в продаже в первой половине 2022 года. У станции улучшенный звук, новый дизайн и полная совместимость с умным домом, которым можно будет управлять с помощью приложения "Дом с "Алисой".
Также "Яндекс" представил новые возможности самой "Алисы" – уже полюбившегося всем голосового помощника. Например, она научилась сочинять сказки и говорить шепотом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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