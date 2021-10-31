Робособаки повторили клип The Rolling Stones

Собаки-роботы станцевали как The Rolling Stones в честь 40-летия выхода альбома.

На видео роботы повторяют движения солиста группы Мика Джаггера и гитаристов Кита Ричардсона и Ронни Вуда. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.