Москва стала первой в Европе в рейтинге инноваций по устойчивости к коронавирусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва заняла первое место в Европе в рейтинге инноваций по устойчивости к COVID-19, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Столица обогнала Лондон и Барселону и среди мировых мегаполисов уступила только Нью-Йорку и Сан-Франциско.

Занять высокую позицию в рейтинге Москва смогла благодаря 50 передовым решениям, которые используются для борьбы с распространением COVID-19.

В их перечне – алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта. Отмечается, что данная методика уже помогла рентгенологам проанализировать более трех миллионов исследований.

Среди инноваций и облачная платформа, которая объединяет пациентов, врачей, медицинские учреждения, страховые компании, фармакологические производства и сайты.

Высокой позиции в рейтинге поспособствовали достойные результаты и технологии, которые помогают адаптировать жизнь граждан во время эпидемии. Это проекты в области умного туризма, онлайн-коммерции и логистики, а также удаленной работы и онлайн-образования.

Специалисты агентства StartupBlink, которое составляло рейтинг, оценивали принятые в Москве меры с точки зрения эпидемиологических показателей и влияния на экономику.

Во время пандемии коронавируса в Москве было увеличено количество мест, где можно сдать бесплатные экспресс-тесты и пройти вакцинацию. Также в столице запатентовали онлайн-программы и платформы для обучения, развивали возможности телемедицины.

Столичная система здравоохранения за время эпидемии накопила значительный запас прочности, благодаря которому нет необходимости прекращать плановую и экстренную помощь даже во время пиков заболеваемости коронавируса.

Кроме того, Москва поддерживает бизнес, выделяя субсидии и предоставляя льготы. В текущем году мерами поддержки воспользовалось порядка 25 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.

Ранее российская столица стала лидером в категории "Госуправление" европейского рейтинга "Города будущего: индекс ESG-инноваций", который учитывает вовлечение в решение экологических, социальных и управленческих

проблем.