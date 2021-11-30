Москва стала первой в Европе в рейтинге инноваций по устойчивости к коронавирусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва заняла первое место в Европе в рейтинге инноваций по устойчивости к COVID-19, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
Столица обогнала Лондон и Барселону и среди мировых мегаполисов уступила только Нью-Йорку и Сан-Франциско.
Занять высокую позицию в рейтинге Москва смогла благодаря 50 передовым решениям, которые используются для борьбы с распространением COVID-19.
В их перечне – алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта. Отмечается, что данная методика уже помогла рентгенологам проанализировать более трех миллионов исследований.
Среди инноваций и облачная платформа, которая объединяет пациентов, врачей, медицинские учреждения, страховые компании, фармакологические производства и сайты.
Высокой позиции в рейтинге поспособствовали достойные результаты и технологии, которые помогают адаптировать жизнь граждан во время эпидемии. Это проекты в области умного туризма, онлайн-коммерции и логистики, а также удаленной работы и онлайн-образования.
Специалисты агентства StartupBlink, которое составляло рейтинг, оценивали принятые в Москве меры с точки зрения эпидемиологических показателей и влияния на экономику.
Во время пандемии коронавируса в Москве было увеличено количество мест, где можно сдать бесплатные экспресс-тесты и пройти вакцинацию. Также в столице запатентовали онлайн-программы и платформы для обучения, развивали возможности телемедицины.
Столичная система здравоохранения за время эпидемии накопила значительный запас прочности, благодаря которому нет необходимости прекращать плановую и экстренную помощь даже во время пиков заболеваемости коронавируса.
Кроме того, Москва поддерживает бизнес, выделяя субсидии и предоставляя льготы. В текущем году мерами поддержки воспользовалось порядка 25 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.
Ранее российская столица стала лидером в категории "Госуправление" европейского рейтинга "Города будущего: индекс ESG-инноваций", который учитывает вовлечение в решение экологических, социальных и управленческих
проблем.
Москва стала первой в Европе в рейтинге инноваций, помогающих бороться с COVID-19
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