Коммерческие аптеки Москвы могут присоединиться к проекту по выдаче льготных лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Коммерческие аптеки Москвы могут присоединиться к пилотному проекту льготного лекарственного обеспечения пациентов по электронным рецептам. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Коммерческие аптеки столицы приглашают стать участниками пилотного проекта по обеспечению москвичей старше 18 лет бесплатными льготными лекарствами по электронным рецептам с QR-кодом", – говорится в сообщении.

Стать частью проекта могут коммерческие аптеки, подключенные к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), а также имеющие возможность отпускать лекарственные препараты по рецептам за полную стоимость.

Одним из основных требований является наличие московской лицензии на фармацевтическую деятельность и отсутствие проблем с законом, к числу которых относятся проверки, связанные с нарушением действующего законодательства, процедуры банкротства, а также административные или уголовные дела.

Также необходимо, чтобы аптека или аптечная сеть была российским юридическим лицом либо же доля иностранного участника, зарегистрированного на установленных Минфином России территориях с режимом льготного налогообложения, в ее уставном капитале не превышала 50%. Аптеки, в число учредителей которых входят государственные или муниципальные органы власти, принять участие в проекте не могут.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что возможность отпуска лекарственных препаратов коммерческими аптеками по электронным рецептам в Москве появилась в феврале текущего года. Это, по ее мнению, существенно упростило использование и получение горожанами препаратов за полную стоимость.

"Удобным этот сервис оказался и для аптек, поскольку исключается подделка рецептов, повторный отпуск лекарств по одному и тому же рецепту, упрощается учет и анализ выписанных лекарственных препаратов", – добавила Ракова.

В настоящий момент в столице насчитывается около 700 тысяч жителей, бесплатно получающих льготные лекарства, назначенные врачами. По мнению заместителя мэра, для участников розничного рынка лекарств новый проект – хорошая возможность увеличить товарооборот и привлечь клиентов.

"А москвичи смогут получать бесплатные лекарства не только в аптечных пунктах поликлиник, но и в ближайшей аптеке, если она станет участником проекта", – заключила Ракова.

Уточняется, что для участия в проекте необходимо выполнить ряд условий. Например, ежедневно обеспечивать наличие препаратов в рамках перечня лекарственных средств, отпускаемых по электронным рецептам. Сведения об этом предстоит передавать в ЕМИАС, а лекарства выдавать в день обращения. При наличии технической возможности аптекам также стоит организовать онлайн-заказ и доставку препаратов.

Оплата реализованных лекарственных средств будет поступать коммерческим аптекам из городского бюджета.

Ранее пилотный проект по выдаче бесплатных лекарств по электронным рецептам коммерческими аптеками одобрил Сергей Собянин. Столичные власти полагают, что реализация данного проекта существенно расширит возможности получения бесплатных лекарств для льготных категорий горожан. В частности, они смогут получать препараты конкретной торговой марки с доплатой разницы в цене.