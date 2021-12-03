10:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Искусственный интеллект теперь может распознавать на лучевых снимках аневризму грудного отдела аорты. Данная функция стала доступна медикам в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что данное заболевание протекает без симптомов, но имеет высокий риск летального исхода.
"Цифровой помощник позволяет обращать внимание специалиста даже на мельчайшие отклонения и быстрее описывать снимки. Таким образом, сейчас врачам-диагностам доступны сервисы искусственного интеллекта для выявления заболеваний уже по семи направлениям исследований", – подчеркнула Ракова.
По ее словам, одна из важнейших задач для города – повышение качества диагностики и ее доступности для москвичей. Ранее искусственный интеллект внедрили в работу врачей-радиологов. Сначала это позволяло выявить COVID-19, но после возможности расширялись.
В настоящее время алгоритмы проходят стадию тестирования по четырем направлениям: анализ КТ органов грудной клетки для диагностики эмфиземы легких, КТ органов грудной клетки с целью диагностики признаков легочной гипертензии с определением диаметра легочного ствола, КТ головного мозга для диагностики инсультов, рентген опорно-двигательного аппарата для выявления плоскостопия.
Ранее сообщалось, что московские рентгенологи заполнили более 100 тысяч протоколов исследований с помощью технологии голосового ввода. Голосовой помощник, созданный на базе искусственного интеллекта, был запущен в семи столичных поликлиниках. Программа автоматически распознает слова, сказанные в микрофон, и набирает текст в окне описания.
Московские врачи смогут применять искусственный интеллект для диагностики аневризмы
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