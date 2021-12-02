Более 100 тыс протоколов заполнили московские рентгенологи с помощью голосового ввода

14:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 100 тысяч протоколов исследований заполнили московские рентгенологи с помощью технологии голосового ввода. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"За последние годы время от загрузки исследования в систему до получения описания существенно сократилось и сейчас может занимать всего несколько минут. Только использование системы голосового ввода при описании исследований позволило нашим специалистам ускорить этот процесс и выполнять на 20% больше исследований за то же время, что бывает особенно актуально в периоды повышенной нагрузки", – приводятся в сообщении слова директора Центра диагностики и телемедицины Сергея Морозова.
Голосовой помощник, созданный на базе искусственного интеллекта, был запущен в семи столичных поликлиниках. Программа автоматически распознает слова, сказанные в микрофон, и набирает текст в окне описания. Точность распознавания терминов и формулировок составляет 97%.
Отмечается, что технология эффективно применяется при обработке объемных исследований компьютерной, магнитно-резонансной томографии, цифровой рентгенографии, а также флюорографии или маммографии.
Ранее сообщалось, что Московский центр инновационных технологий в здравоохранении протестирует комплекс для реабилитации детей 7–16 лет после скелетно-мышечных травм.
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