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Технологии

07:53

Комплекс для реабилитации детей после скелетно-мышечных травм протестируют в Москве

город медицина технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский центр инновационных технологий в здравоохранении протестирует комплекс для реабилитации детей после скелетно-мышечных травм, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Использовать его планируется в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии для реабилитации детей в возрасте от 7 до 16 лет с последствиями травм верхней и нижней конечности и неосложненного компрессионного перелома позвоночника.

Гендиректор центра Вячеслав Шуленин рассказал, что инновационная система позволит повысить эффективность реабилитации детей и подростков со скелетно-мышечными травмами. Технология не просто систематизирует данные о пациентах для удобства врача, она вовлечет детей в процесс восстановления после серьезных травм.

Ожидается, что исследование поможет оценить перспективы внедрения комплекса в медицинских организациях столицы.

Главный детский реабилитолог Москвы Светлана Валиуллина сообщила, только за 2019 год в столице травмы опорно-двигательного аппарата получили около 400 тысяч детей. По ее словам, каждый год до 2 000 детей получают неосложненные компрессионные переломы позвоночника, практически каждый второй ребенок в стране в возрасте от 7 до 17 лет имеет нарушение осанки.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому один миллиард рублей направят на поддержку научных разработок и инноваций в сфере медицины в столице.

Средства из городского бюджета пойдут на финансирование коллективов специалистов из медицинских организаций государственной системы здравоохранения, занимающихся разработкой высокотехнологичных методов диагностики и лечения заболеваний.

Оператор проекта планирует выделять средства ежегодно. Их получат проекты продолжительностью от одного года до трех лет.

Собянин выделил 1 млрд руб Московскому центру инновационных технологий в здравоохранении

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