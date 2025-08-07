Форма поиска по сайту

07 августа, 18:15

Забег двух роботов открыл вечернюю программу Чемпионата России по легкой атлетике

Забег двух роботов открыл вечернюю программу Чемпионата России по легкой атлетике в Казани. Стальные атлеты из Китая соревновались на дистанции 100 метров.

Несмотря на остановку после старта, первым на финише оказался робот в белой футболке. При этом киборги умеют не только бегать. Например, один из них работал с гостями на Петербургском международном экономическом форуме в июне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

