Минцифры назвали сервисы с доступом при ограниченном интернете

В Минцифры назвали онлайн-сервисы, которые будут работать при ограниченном мобильном интернете. В список вошли сайты правительства и президента, портал госуслуг, банки, маркетплейсы, соцсети, службы доставки, такси, супермаркеты, навигаторы и личные кабинеты операторов связи.

Техническое решение, позволяющее не блокировать эти ресурсы, уже разработано. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте министерства. Ограничения на работу мобильного интернета в целях безопасности периодически вводят в отдельных регионах России.

