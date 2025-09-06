Форма поиска по сайту

06 сентября, 08:45

Технологии

Минцифры назвали сервисы с доступом при ограниченном интернете

В Минцифры назвали онлайн-сервисы, которые будут работать при ограниченном мобильном интернете. В список вошли сайты правительства и президента, портал госуслуг, банки, маркетплейсы, соцсети, службы доставки, такси, супермаркеты, навигаторы и личные кабинеты операторов связи.

Техническое решение, позволяющее не блокировать эти ресурсы, уже разработано. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте министерства. Ограничения на работу мобильного интернета в целях безопасности периодически вводят в отдельных регионах России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

