MАХ стал единственным способом получить код для "Госуслуг" на смартфоне

Пользователи портала "Госуслуги" при входе в аккаунт со смартфонов и планшетов начали получать уведомление с предложением подключить мессенджер MAX для получения одноразовых кодов подтверждения.

Новая мера призвана повысить безопасность и снизить риски перехвата СМС-сообщений и кражи учетных данных. Сервис пока доступен в тестовом режиме и не требует установки дополнительного приложения. Изменения будут внедряться поэтапно.

