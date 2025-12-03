Роскомнадзор прокомментировал блокировку игры Roblox. В ведомстве отметили, что мониторинг платформы неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность.

Надзорное ведомство уточнило, что в игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на развитие детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



