03 декабря, 17:45Технологии
Роскомнадзор прокомментировал блокировку игры Roblox
Роскомнадзор прокомментировал блокировку игры Roblox. В ведомстве отметили, что мониторинг платформы неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность.
Надзорное ведомство уточнило, что в игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на развитие детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
