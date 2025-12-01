Первая HR-конференция правительства Москвы собрала 600 участников

В Москве проходит первая HR-конференция правительства города "За кадром". На нее собрались около 600 специалистов по управлению персоналом со всех городских комплексов.

Они обсуждают современные вызовы: от подбора и мотивации сотрудников до построения корпоративной культуры. На конференции представлены разные стратегии, адаптированные в том числе для государственных предприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.